Semanur Aydın davası başlıyor: Yenidoğan Çetesi, Bağcılar Şafak Hastanesi ve yasaklı doktor

Semanur Aydın davası bugün başlıyor

Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesinde, hekimlik yapması yasak olmasına rağmen mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdiği öne sürülen doktorun, 25 yaşındaki Semanur Aydının ölümüne neden olduğu iddialarına ilişkin yargılama bugün başlıyor. 7 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak; bunlardan 5’i tutuklu.

Duruşma, Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ve sanıkların savunma yapması bekleniyor. Oturum ilerleyen saatlerde başlayacak.

Olayın geçmişi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen fezlekede, hekimlikten men edilmesine rağmen ameliyat yaptığı iddia edilen Erol V. hakkında işlem yapılmıştı. Fezlekede, maktul olarak Semanur Aydın, müşteki olarak Ali Aydın ve Doğan Yelboy ile şüpheli sıfatıyla Cem Türker Ö., Erol V., Orhan G., Refik A., Şaban C., Semiha Y. ve Mustafa K. isimleri yer aldı. Ayrıca Özel Bağcılar Şafak Hastanesi ve Refik Aslan Sağlık Hizmetleri müşteki sıfatıyla fezlekede yer aldı.

Fezlekede yer alan deliller

Fezlekede, şüpheliler arasındaki telefon görüşme tutanaklarına yer verildi. Tutanaklarda, Mustafa K.nin, Erol V. tarafından yapılacak ameliyatta başka bir doktorun kaşesinin ve imzasının kullanılmasına yönelik görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Soruşturma tutanaklarında kayda geçen ifadelerden bazıları şu şekilde aktarıldı: «Kamera kaydı yok diyelim, onun cezası neyse onu çekelim, ameliyatı Şaban Hoca yaptı diyelim, Erol V. nin makas kullanma yetkisi yok. Bu durumu bilmiyorduk, kamera kaydı yok diyelim. Erol Beyi hasta kayıtlarından ismini çıkarttırırım» ve ayrıca şüpheli Semiha Y.nin «Kameralar bozuktur diye yazı gönderirsem onlarda susacak» dediği kayda geçti.

Fezlekede ayrıca, şüpheli Şaban C.nin, Erol V. tarafından yapılan ameliyatları kendisinin yapıyormuş gibi gösterdiği ancak ameliyatlara girmediğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.

İdari ve adli raporlar

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme raporunda, Erol V.nin 12 Temmuz 2023 tarihinde mide küçültme ameliyatı yaptığı ve benzer bir ameliyat sonrası Rojin Elveren isimli hastanın hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen incelemede, komplikasyon yönetiminin etkin ve yeterli yapılamadığı, gerekli konsültasyonların alınmadığı değerlendirildiği; bunun üzerine Erol V. hakkında mesleki sorumluluk kuruluna sevk ve 2 yıl süreyle meslekten geçici men kararı verildiği bildirildi.

1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda ise Semanur Aydının ölüm nedeninin «mide küçültme ameliyatı ve gelişen komplikasyonları sonucu» olduğu belirtildi.

HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve savcılık iddianamesi

Müşteki Ali Aydının savcılık ifadesinde, eşinin ameliyatını yapan kişinin Erol V. olduğunu söylediği, HTS kayıtlarının Erol V.nin ameliyat sırasında Bağcılar Şafak Hastanesi bölgesinde baz verdiğini gösterdiği fezlekede yer aldı. Şüpheli Şaban C.nin ifadesinde Semanur Aydın’ı hiç görmediğini, ameliyatı Erol V.’nin yaptığını beyan ettiği; başhekim Semiha Y.nin bazı evraklarda imzaların eksik olduğunu söyleyerek kendisine belgeler imzalattığını belirttiği aktarıldı.

Talep edilen cezalar

Fezlekede, şüpheliler Erol V., Cem Türker Ö., Mustafa K., Orhan G., Refik A., Semiha Y., Şaban C. hakkında, «ihmali davranışlarla kasten adam öldürme», «suç delillerini yok etme veya gizleme» ve «resmi belgede sahtecilik» ile sağlık hizmetleri kanunu kapsamında suçlardan dolayı her biri için 18 yıl 6 ay ile 33 yıl arasında hapis cezaları talep edildi.

Bugünkü duruşma, dosyadaki iddiaların ve delillerin mahkeme huzurunda tartışılacağı ilk oturum niteliğinde olacak.

