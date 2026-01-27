Şenpazar'da Ev Yangını: Demirkaya'da İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Demirkaya köyünde çıkan yangında Mehmet Çamurcan'a ait iki katlı ev kullanılamaz hale geldi; yangının bacadan çıktığı değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:31
Şenpazar'da Ev Yangını: Demirkaya'da İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Şenpazar'da Ev Yangını: Demirkaya'da İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Olay ve müdahale

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Demirkaya köyü Demirci Mahallesi'nde çıkan yangın, bir evi kullanılmaz hale getirdi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çamurcan'a ait iki katlı evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeden itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü; ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının bacadan kaynaklandığı değerlendirilirken, ilgili ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN ŞENPAZAR İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

KASTAMONU’NUN ŞENPAZAR İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

KASTAMONU’NUN ŞENPAZAR İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Karesi'de Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı
2
Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı, 380 Milyon TL İşlem
3
Elazığ'da Ahırın Tavanı Çöktü: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
4
Şanlıurfa Viranşehir'de Silah Operasyonu: 7 Gözaltı
5
İzmir Buca'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı — içi boş çıktı
6
Diyarbakır'da kayıp kadın için termal kamera ve dronlarla arama
7
Antalya'da Taşan Dere 29 Bloklu Siteyi Su Bastı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları