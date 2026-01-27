Şenpazar'da Ev Yangını: Demirkaya'da İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Olay ve müdahale

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Demirkaya köyü Demirci Mahallesi'nde çıkan yangın, bir evi kullanılmaz hale getirdi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çamurcan'a ait iki katlı evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeden itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü; ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının bacadan kaynaklandığı değerlendirilirken, ilgili ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

