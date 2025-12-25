Shropshire Kanalı'nda Dev Obruk: Çok Sayıda Tekne Çukura Düştü

Shropshire Kanalı'nda dev obruk oluştu

İngiltere’nin West Midlands bölgesindeki Shropshire Kanalında, bir "set çökmesi" sonucu büyük bir obruk meydana geldi. Yetkililer, olayın pazartesi günü gerçekleştiğini, kanaldaki suyun yakınlardaki bir tarlaya aktığını ve kanal tabanında derin bir çukur oluştuğunu bildirdi. Görgü tanığı çukurun tahminen 4 metre derinliğinde olduğunu ifade etti; çok sayıda tekne çukura düştü.

İtfaiye ve kurtarma çalışmaları

Shropshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi Bölge Yöneticisi Scott Hurford, ekiplerin çökme ihbarını yerel saatle 04.20 sıralarında aldığını ve olay yerine 50 itfaiye görevlisi sevk edildiğini açıkladı. Hurford, "Yaklaşık 15 kişi güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı ve çok sayıda tekne tarlaya veya kanala düştü. Bizim görevimiz müdahale aşaması, yani hayat kurtarmak, mülkleri ve çevreyi korumak için oradayız ama kurtarma aşamasında da destek olacağız" ifadelerini kullandı. Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Uzman değerlendirmesi ve sonraki adımlar

Canal and River Trust baş mühendisi Mark Durham, olayı en doğru tanımlayan terimin "set çökmesi" olduğunu belirtti. Durham, çöken setin yapay olduğunu ve 200 yıl önce kanalın kenarlarını desteklemek ve suyun taşmasını önlemek amacıyla inşa edildiğini vurguladı. Durham, çöküşün pazartesi günü olduğunu, setin nasıl zayıfladığının henüz bilinmediğini söyledi. Baş mühendis, tekneler kurtarıldıktan sonra bölgenin inceleneceğini ve setin yeniden inşa edileceğini ekledi.

