Siber Suç Operasyonu: 259 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Açıklama

Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" ifadelerini kullandı.

Operasyon Detayları

Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 131'inin tutuklandığını, 66'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Çalışmalar, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütüldü.

Operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde düzenlendi; yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

