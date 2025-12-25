Siirt’te 29 Küçükbaşın İçine Gizlenmiş 54,6 kikolgram Metamfetamin Ele Geçirildi

Operasyon ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt’te yürütülen bir operasyonda küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kikolgram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Detaylar

Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada; Siirt’in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde, bazı küçükbaş hayvanların karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kikolgram metamfetamin ele geçirildi.

Siirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kikolgram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi