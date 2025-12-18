DOLAR
Siirt'te 3,5 Ayda 54 Büyükbaş Telef: Besicinin Zararı 8 Milyon Lira

Siirt'te besici Levent Başaran, 3,5 ayda 54 büyükbaşını kaybetti; maddi zararı yaklaşık 6-8 milyon lira; tahlillerde Pseudomonas Aeruginosa tespit edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:19
Olay ve mağduriyet

Siirt'te büyükbaş hayvancılığı yapan besici Levent Başaran, son 3 buçuk ay içinde 54 büyükbaş hayvanını bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Yerel kaynaklara göre yaşanan maddi kaybın 8 milyon liraye ulaştığı bildirildi.

Başaran, işletmesinde başlangıçta iki hayvanın öldüğünü, daha sonra ise 2-3 günde bir hayvanlarının telef olmaya başladığını anlattı. Kendisinin aktardığına göre ilk başvurular sonucu üniversiteye yönlendirildi: 'Şu ilaçları kullan, giderilecek' denildi; ilaçları kullandım, hayvan bir hafta toparladı fakat hastalık tekrar başladı ve ölümler sürdü. Tahliller Bursa'ya gönderildi, sonuç alınamadı. Bakanlığa bildirdiğinde Elazığ'dan ekip geldi; iki hafta sonra yine net bir sonuç çıkmadı. İstanbul'a gönderilen tahlillerde bakteriyel bir etken olduğu söylendi, ağrı kesici önerildi; buna rağmen ölümler devam etti. Başaran, '62 tane hayvandan 8 tane kalmış. Hepsi gitgide ölüyor. 6-8 milyon arasında maddi zararım olmuş. 3 buçuk ay içerisinde yaklaşık 54 tane hayvanım öldü' dedi.

Yetkili kurumların bulguları

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, işletmeye yapılan ilk ziyarette iki hasta hayvan muayene edildi ve şap hastalığı belirtileri tespit edilmedi. Yetkililer, işletmeden yem ve su numuneleri ile hasta hayvanlardan gait, göz, burun swapları ve kan numuneleri alındığını bildirdi.

Alınan analiz sonuçları hakkında yapılan açıklamada, yapılan tetkikler sonucu Pseudomonas Aeruginosa bakterisinin tespit edildiği bildirildi. Yapılan tedavilere rağmen olumlu sonuç alınamadığı, işletmede toplam 54 adet büyükbaş hayvanın öldüğü ve geriye 8 büyükbaş kaldığı kaydedildi.

Olayla ilgili yetkililer numune incelemelerinin sürdüğünü bildirirken, besici Levent Başaran da yetkili kişilerden ve kurumlardan yardım talep ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

