Kilis'te Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü — 1'i Ağır 2 Yaralı

Kilis'te Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, kaza Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde meydana geldi. L.J. yönetimindeki 34 KU 7871 plakalı Skoda marka otomobil, park halindeki 26 AFH 895 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü ve kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan J.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

