Kilis'te Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü — 1'i Ağır 2 Yaralı

Kilis'te Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü; 2 kişi yaralandı, J.Y.'nin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:34
Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, kaza Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde meydana geldi. L.J. yönetimindeki 34 KU 7871 plakalı Skoda marka otomobil, park halindeki 26 AFH 895 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü ve kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan J.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

