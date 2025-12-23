DOLAR
Kırıkkale’de 8 Firari Hükümlü Yakalandı: Güneşlikle Yüzünü Gizlemeye Çalışan N.Z. Ele Geçirildi

Kırıkkale'de 8 firari hükümlü yakalandı. PTS kayıtları, yüzünü araç güneşliğiyle gizlemeye çalışan yaklaşık bir yıldır aranan N.Z.'nin Kayseri'de yakalanmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:26
Kırıkkale'de 8 Firari Hükümlü Yakalandı: Güneşlikle Yüzünü Gizlemeye Çalışan N.Z. Ele Geçirildi

Kırıkkale’de 8 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 8 firari hükümlüyü düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Operasyonlar, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şubesi tarafından aralıksız sürdürüldü.

Yakalanan hükümlüler ve cezaları

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yakalananlar arasında; E.G. ("hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis), O.G. ("kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay), H.E. ("cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay) ile H.K. ("dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 1 ay) yer aldı.

Plaka Tanıma Sistemi ve güneşlikle yüz gizleme

Yaklaşık bir yıldır aranan N.Z. hakkında yürütülen çalışmalarda, şahsın kardeşi adına kayıtlı araçla Kayseri'de seyir halinde olduğu tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında, N.Z.'nin yüzünü gizlemek amacıyla aracın güneşliğini indirdiği görüldü. Elde edilen bilgiler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılınca düzenlenen ortak operasyon sonucu N.Z., belirlenen güzergâh üzerinde yakalandı.

Diğer yakalamalar ve sonuç

Operasyonlarda ayrıca Ö.Ç. ("dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay) Karşıyaka Mahallesi’ndeki ikametinde, D.K. ("bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay) ve M.S. ("alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 7 ay) yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alındı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Yetkililer, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

