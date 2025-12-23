DOLAR
Esenboğa'dan Kalkan Özel Jette Radar Bağlantısı Kesildi — Haymana'da Şiddetli Ses

Ankara Esenboğa'dan kalkan bir özel jetle radar bağlantısı kesildi. Haymana yakınlarında şiddetli bir ses duyuldu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:18
Esenboğa'dan kalkan özel jetle radar bağlantısı kesildi

Haymana yakınlarında şiddetli ses, yetkililer inceleme başlattı

Ankara Esenboğa Havalimanından kalkış yapan bir özel jet ile radar bağlantısının kesildiği bildirildi. Olayın, uçuşun Haymana ilçesi yakınlarında gerçekleştiği aktarılıyor.

Görgü tanıkları ve çevreden gelen bildirimlere göre bölgede şiddetli bir ses duyuldu. Şu ana kadar olayla ilgili resmi bir yaralanma veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

Ulaşım ve hava yetkilileri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama yapılana dek yetkililerden gelen bilgiler takip edilecek.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir özel jet ile radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

