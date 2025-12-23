Esenboğa'dan Kalkan Özel Jette Radar Bağlantısı Kesildi — Haymana'da Şiddetli Ses

Esenboğa'dan kalkan özel jetle radar bağlantısı kesildi

Haymana yakınlarında şiddetli ses, yetkililer inceleme başlattı

Ankara Esenboğa Havalimanından kalkış yapan bir özel jet ile radar bağlantısının kesildiği bildirildi. Olayın, uçuşun Haymana ilçesi yakınlarında gerçekleştiği aktarılıyor.

Görgü tanıkları ve çevreden gelen bildirimlere göre bölgede şiddetli bir ses duyuldu. Şu ana kadar olayla ilgili resmi bir yaralanma veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

Ulaşım ve hava yetkilileri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama yapılana dek yetkililerden gelen bilgiler takip edilecek.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır.

