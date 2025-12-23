DOLAR
Kırıkkale’de 8 Firari Hükümlü Yakalandı — Bir Yıldır Aranan N.Z., Araç Güneşliğiyle Yüzünü Gizlemeye Çalışırken Tespit Edildi

Kırıkkale'de 8 firari hükümlü yakalandı. Bir yıldır aranan N.Z., Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında araç güneşliğini indirerek yüzünü gizlemeye çalışırken Kayseri'de ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:16
Kırıkkale’de 8 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarla yakalandı ve ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Operasyon detayları

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince sürdürülen teknik ve fiziki çalışmalarda, E.G. (“hırsızlık” suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası), O.G. (“kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası), H.E. (“cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası) ile H.K. (“dolandırıcılık” suçundan 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası) yakalandı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kaydıyla tespit edilen N.Z.

Yürütülen çalışmalarda, “kasten öldürme” ve “karşılıksız yararlanma” suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık bir yıldır aranan N.Z. dikkat çekti. Yapılan incelemede şahsın kardeşi adına kayıtlı bir araçla Kayseri’de hareket halinde olduğu belirlendi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında N.Z.'nin yüzünü gizlemek amacıyla aracın güneşliğini indirdiği tespit edilince elde edilen bilgiler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı. Düzenlenen ortak operasyonla N.Z., belirlenen güzergâh üzerinde yakalandı.

Diğer yakalamalar ve süreç

Operasyonların devamında, Ö.Ç. (“dolandırıcılık” suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası) Karşıyaka Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanırken; D.K. (“bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası) ile M.S. (“alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma” suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası) da yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındı.

Tüm hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kurumlara teslim edildi. Yetkililer, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Bir yıldır aranan hükümlü, araç içinde güneşlikle yüzünü kameralardan gizlemeye çalışırken...

Bir yıldır aranan hükümlü, araç içinde güneşlikle yüzünü kameralardan gizlemeye çalışırken yakalandı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

