Kırkağaç’ta D-565'te Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Kırkağaç'ta D-565 karayolunda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:19
Manisa’nın Kırkağaç ilçesi D-565 karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi D-565 Karayolu Taşpınar-Fırdanlar Mahallesi mevkiinde İ.K. (65) idaresindeki 16 SM 295 plakalı kamyonet ile M.K.Y. (57) idaresindeki 68 AFF 530 plakalı tır çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

