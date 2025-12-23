Kırkağaç’ta D-565'te Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
Manisa’nın Kırkağaç ilçesi D-565 karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi D-565 Karayolu Taşpınar-Fırdanlar Mahallesi mevkiinde İ.K. (65) idaresindeki 16 SM 295 plakalı kamyonet ile M.K.Y. (57) idaresindeki 68 AFF 530 plakalı tır çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
KIRKAĞAÇ'TA KAZA