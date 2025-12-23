Devrek'te kasap M.G. tavuk çiftliğinde kendini asarak yaşamını yitirdi

Çaydeğirmeni'nde arkadaşları tarafından bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kasaplık yapan M.G., Çaydeğirmeni beldesindeki kendi tavuk çiftliğinde kendisini asarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin iş yerine gelmemesi üzerine arkadaşları, ikametine gitti. Burada da kendisini bulamayan arkadaşları, çiftlikte bir brandanın arkasında asılı halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.G.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cansız beden, Devrek Devlet Hastanesi morgu'na konuldu.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

