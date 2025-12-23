DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,66 -0,62%
ALTIN
6.181,78 -1,28%
BITCOIN
3.759.877,84 0,65%

Devrek'te kasap M.G. tavuk çiftliğinde kendini asarak yaşamını yitirdi

Zonguldak Devrek'te kasap M.G., Çaydeğirmeni'ndeki tavuk çiftliğinde kendisini asarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:17
Devrek'te kasap M.G. tavuk çiftliğinde kendini asarak yaşamını yitirdi

Devrek'te kasap M.G. tavuk çiftliğinde kendini asarak yaşamını yitirdi

Çaydeğirmeni'nde arkadaşları tarafından bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kasaplık yapan M.G., Çaydeğirmeni beldesindeki kendi tavuk çiftliğinde kendisini asarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin iş yerine gelmemesi üzerine arkadaşları, ikametine gitti. Burada da kendisini bulamayan arkadaşları, çiftlikte bir brandanın arkasında asılı halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.G.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cansız beden, Devrek Devlet Hastanesi morgu'na konuldu.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNE BAĞLI ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİNDE KASAPLIK YAPAN 45 YAŞINDAKİ MUSTAFA...

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNE BAĞLI ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİNDE KASAPLIK YAPAN 45 YAŞINDAKİ MUSTAFA GEBEŞ, KENDİSİNE AİT TAVUK ÇİFTLİĞİNDEKİ ALANDA KENDİNİ İPLE ASARAK İNTİHAR ETTİ. YAŞANAN OLAYIN ARDINDAN BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ. GEBEŞ'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

MUSTAFA GEBEŞ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Uçak Düştü: Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed AL-Haddad Uçakta
2
Devrek'te kasap M.G. tavuk çiftliğinde kendini asarak yaşamını yitirdi
3
Kırkağaç’ta D-565'te Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Kırıkkale’de 8 Firari Hükümlü Yakalandı — Bir Yıldır Aranan N.Z., Araç Güneşliğiyle Yüzünü Gizlemeye Çalışırken Tespit Edildi
5
Kilis'te Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü — 1'i Ağır 2 Yaralı
6
Kırıkkale’de 8 Firari Hükümlü Yakalandı: Güneşlikle Yüzünü Gizlemeye Çalışan N.Z. Ele Geçirildi
7
Esenboğa'dan Kalkan Özel Jette Radar Bağlantısı Kesildi — Haymana'da Şiddetli Ses

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi