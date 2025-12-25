DOLAR
Siirt'te Uyuşturucu Testi Skandalı: 19 Tutuklu, 10 Aranıyor

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sonuçların rüşvetle değiştirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 30 gözaltından 19 kişi tutuklandı; 10 şüpheli firari.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:33
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarında sonuçların para karşılığı değiştirildiği iddiası üzerine geniş çaplı operasyon

Siirt merkezli yürütülen soruşturmada, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarında pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının rüşvetle negatif olarak değiştirildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada önemli gelişme kaydedildi.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 30 kişi, Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır illerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 8 kişi hastane personeli.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguların ardından zanlılardan 19 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serbest bırakılan 11 şüpheliden 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" yer alıyor. Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, adli süreç ve olası sorumlularla ilgili yeni gelişmeler bekleniyor. Olay, sağlık güvenliği ve adli tıp uygulamalarına yönelik soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

