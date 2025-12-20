DOLAR
Şile Limanı’nda Araç Yangını: 34 YHM 18 Plakalı Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Şile Limanı’nda seyir halindeki 34 YHM 18 plakalı araç motor bölümünde alev aldı. İtfaiye yangını söndürdü, araçta geniş maddi hasar oluştu; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:28
Olayın Detayları

Şile Limanı’nda seyir halinde bulunan bir araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine duyuldu ve kısa sürede müdahale ekipleri yönlendirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, gündüz saatlerinde trafikte seyir halindeki 34 YHM 18 plakalı aracın motor kısmında alevler yükseldi. Alevler hızla aracın büyük bölümünü etkiledi ve gözle görülür hasara yol açtı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli yoğun trafik oluştu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

