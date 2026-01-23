Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Yolcu otobüsü gişelerde sıkıştı

Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil gişelerde sıkıştı

Olay ve müdahale

İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevki İstanbul istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem yolcu otobüsü hem de otomobil gişelerde sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Tekirdağ’dan İstanbul’a giden Kale seyahate ait yolcu otobüsü ile otomobilin bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu her iki araç da gişede sıkıştı.

Otobüste bulunan yolcular tahliye edilerek başka bir araçla gönderildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi; kazada yaralananlar olduğu öğrenildi ve otomobilde sıkışanlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinin havadan dronla görüntülendi.

Yolcunun anlattıkları

Otobüste bulunan yolculardan Hüseyin Mert Duman, "Hızlı gidiyorduk. Araç önümüze atladı. Çok kötü oldu. Millet yaralandı. Çerkezköy’den Esenler Otogarına gidiyorduk" dedi.

OLAY YERİ VE EKİPLERİN MÜDAHELESİ