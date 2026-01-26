Şırnak'ta Jandarma Kaçakçılığa Darbe: 117 Şüpheli, 27 milyon 883 bin 980 lira

Şırnak'ta 19-25 Ocak 2026 tarihli jandarma operasyonlarında 117 şüpheliye ait kaçak malzemeler ve uyuşturucular ele geçirildi; piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 883 bin 980 lira.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:41
Şırnak'ta Jandarma Kaçakçılığa Darbe: 117 Şüpheli, 27 milyon 883 bin 980 lira

Şırnak'ta Jandarma'dan Kaçakçılığa Darbe

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde istihbarata dayalı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Duyum üzerine yürütülen çalışmalarda, 117 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda; 2 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hapı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 200 bin ABD doları, 33 adet cep telefonu, 20 bin 627 adet bandrolsüz sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 4 bin 396 adet muhtelif hırdavat, 4 bin 609 adet tekstil ürünü, bin 970 adet kozmetik ve süs eşyası ile toplam 2 bin 804 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 27 milyon 883 bin 980 lira olduğu bildirildi.

Adli İşlemler ve Yakalamalar

Operasyon kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokulmaya çalışılan malzemelerle bağlantılı 117 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda UYAP üzerinden aranan 22 şahıs yakalandı. Yakalananlardan, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi dahil olmak üzere toplam 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
2
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
3
Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti
4
Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı
6
Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları