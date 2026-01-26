Şırnak'ta Jandarma Kaçakçılığa Darbe: 117 Şüpheli, 27 milyon 883 bin 980 lira

Şırnak'ta Jandarma'dan Kaçakçılığa Darbe

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde istihbarata dayalı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Duyum üzerine yürütülen çalışmalarda, 117 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda; 2 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hapı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 200 bin ABD doları, 33 adet cep telefonu, 20 bin 627 adet bandrolsüz sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 4 bin 396 adet muhtelif hırdavat, 4 bin 609 adet tekstil ürünü, bin 970 adet kozmetik ve süs eşyası ile toplam 2 bin 804 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 27 milyon 883 bin 980 lira olduğu bildirildi.

Adli İşlemler ve Yakalamalar

Operasyon kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokulmaya çalışılan malzemelerle bağlantılı 117 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda UYAP üzerinden aranan 22 şahıs yakalandı. Yakalananlardan, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi dahil olmak üzere toplam 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.