Şırnak'ta Narko-Alan Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen narko-alan uygulamasında 6 şüpheli yakalandı; eroin, esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:31
Uyuşturucuya Karşı Kararlı Mücadele Sürüyor

Şırnak’ta gerçekleştirilen narko-alan uygulamaları kapsamında, gençleri ve çocukları uyuşturucu ile zehirlemek isteyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet güçlerince yürütülen denetimlerde, yapılan aramalarda 0,71 gram eroin, 8,38 gram esrar ve 63,16 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde tacirleri ve sokak satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

