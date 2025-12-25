Şırnak'ta Narko-Alan Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucuya Karşı Kararlı Mücadele Sürüyor

Şırnak’ta gerçekleştirilen narko-alan uygulamaları kapsamında, gençleri ve çocukları uyuşturucu ile zehirlemek isteyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet güçlerince yürütülen denetimlerde, yapılan aramalarda 0,71 gram eroin, 8,38 gram esrar ve 63,16 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde tacirleri ve sokak satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

