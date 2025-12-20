DOLAR
Şişli'de Çatı Yangını: 5 Katlı Binada Paniğe Neden Oldu

İstanbul Şişli'de Beyoğlu Feriköy Mahallesi 160. Sokak'ta saat 12.30'da çıkan çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok, çatıda maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:51
Şişli'de Çatı Yangını: 5 Katlı Binada Paniğe Neden Oldu

Şişli'de çatı yangını paniğe yol açtı

Beyoğlu Feriköy Mahallesi 160. Sokak'ta 12.30'da başladı

İstanbul Şişli’de henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Feriköy Mahallesi 160. Sokak üzerinde başladı.

Çatıdan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina içerisindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerindeki panik sona erdi.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma sürüyor.

