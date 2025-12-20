DOLAR
Şanlıurfa'da 6 bin 820 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa Viranşehir'de düzenlenen operasyonda 6 bin 820 paket kaçak sigara ve diğer gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi; şüpheliler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:20
Viranşehir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlattı.

Yapılan operasyon kapsamında 6 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 18 kilogram gümrük kaçağı çay, 2 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 2 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

