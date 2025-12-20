Şanlıurfa'da 6 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi
Viranşehir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün yakalandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlattı.
Yapılan operasyon kapsamında 6 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 18 kilogram gümrük kaçağı çay, 2 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 2 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
