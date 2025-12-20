Tokat’ta silahla arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Erbaa’da gece yarısı silahlı saldırı

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, silah sesleri üzerine dışarı çıkan yakınları, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş'ı kanlar içinde yerde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kocataş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna cevap vermedi.

