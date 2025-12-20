DOLAR
Tokat’ta silahla arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde silahla vurulan 41 yaşındaki Orhan Kocataş hayatını kaybetti; zanlı İ.A. emniyetten adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:12
Erbaa’da gece yarısı silahlı saldırı

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, silah sesleri üzerine dışarı çıkan yakınları, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş'ı kanlar içinde yerde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kocataş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna cevap vermedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

