DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Kırşehir'de Sahte Gram Altın Piyasaya Sürülmek İstendi, Kuyumcunun Dikkati Olayı Aydınlattı

Kırşehir'de kuyumcunun dikkati, piyasaya sürülmek istenen 20 adet sahte gram altını ortaya çıkardı; şüpheli altınları bırakıp kaçtı, polis soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:19
Kırşehir'de Sahte Gram Altın Piyasaya Sürülmek İstendi, Kuyumcunun Dikkati Olayı Aydınlattı

Kırşehir'de sahte gram altın piyasaya sürülmek istendi, kuyumcunun dikkati olayı aydınlattı

20 adet sahte gram altın bırakılarak kaçıldı; polis soruşturuyor

Kırşehir kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen şahıs, elindeki 20 adet gram altını bozdurmak istedi. Kuyumcu altınları incelediğinde sahte olabileceğinden şüphelendi.

Yapılan kontroller sonucunda gram altınların sahte olduğu belirlendi. Durumun anlaşılması üzerine şahıs altınları bırakıp olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi güvenlik tedbirleri aldı ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Kuyumcular Derneği Başkanı Doğan Aslan, sarrafların dikkatli olmasını isteyerek, "Bir vatandaş sahte gram altınları getirerek bozdurmak istemiş, kuyumcu ise altınların sahte olduğunu hissederek polisle işbirliği içerisine geçmiş ve altınları getiren vatandaş altınları da bırakıp kaçmış. Polis gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.

Gram altınların piyasa değerinin yaklaşık 120 bin TL olduğu öğrenilirken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SAHTE ALTINLAR

SAHTE ALTINLAR

KIRŞEHİR'DE SAHTE ALTINI PİYASAYA SÜRMEK İSTEYEN BİR KİŞİ, KUYUMCUNUN DİKKATİ SAYESİNDE YAKAYI ELE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
2
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
3
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
4
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
5
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025