Kırşehir'de Sahte Gram Altın Piyasaya Sürülmek İstendi, Kuyumcunun Dikkati Olayı Aydınlattı

Kırşehir'de sahte gram altın piyasaya sürülmek istendi, kuyumcunun dikkati olayı aydınlattı

20 adet sahte gram altın bırakılarak kaçıldı; polis soruşturuyor

Kırşehir kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen şahıs, elindeki 20 adet gram altını bozdurmak istedi. Kuyumcu altınları incelediğinde sahte olabileceğinden şüphelendi.

Yapılan kontroller sonucunda gram altınların sahte olduğu belirlendi. Durumun anlaşılması üzerine şahıs altınları bırakıp olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi güvenlik tedbirleri aldı ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Kuyumcular Derneği Başkanı Doğan Aslan, sarrafların dikkatli olmasını isteyerek, "Bir vatandaş sahte gram altınları getirerek bozdurmak istemiş, kuyumcu ise altınların sahte olduğunu hissederek polisle işbirliği içerisine geçmiş ve altınları getiren vatandaş altınları da bırakıp kaçmış. Polis gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.

Gram altınların piyasa değerinin yaklaşık 120 bin TL olduğu öğrenilirken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SAHTE ALTINLAR