Sadettin Saran Adli Tıp'ta: Saç ve Kan Örnekleri Verdi

İfade sonrası Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Saran, savcılığın kendisine yönelttiği uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak suçlamaları çerçevesinde ifade vermişti. Sabah erken saatlerde adliyeye gelen Saran'ın ifadeleri tamamlandıktan sonra örnek alma işlemi gerçekleştirildi.

