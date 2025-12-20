DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Sadettin Saran Adli Tıp'ta: Saç ve Kan Örnekleri Verdi

Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade sonrası saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:18
Sadettin Saran Adli Tıp'ta: Saç ve Kan Örnekleri Verdi

Sadettin Saran Adli Tıp'ta: Saç ve Kan Örnekleri Verdi

İfade sonrası Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Saran, savcılığın kendisine yönelttiği uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak suçlamaları çerçevesinde ifade vermişti. Sabah erken saatlerde adliyeye gelen Saran'ın ifadeleri tamamlandıktan sonra örnek alma işlemi gerçekleştirildi.

SADETTİN SARAN, İFADE İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ VERMEK ÜZERE ADLİ...

SADETTİN SARAN, İFADE İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ VERMEK ÜZERE ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ.

SADETTİN SARAN, İFADE İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ VERMEK ÜZERE ADLİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
2
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
3
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
4
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
5
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025