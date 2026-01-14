Sivas Hafik Beydili'de Gece Yarısı Kurtarma: İl Özel İdaresi ve Ambulans Seferber Oldu

Sivas Hafik Beydili'de Gece Yarısı Kurtarma
İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri karla kaplı yolda güç birliği yaptı
Hafik ilçesine bağlı Beydili köyünde yaşayan bir vatandaş, gece 03.00 sıralarında rahatsızlandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.
Karla kaplı yolda ilerleyemeyen sağlık ekiplerine, İl Özel İdaresi ile karla mücadele ekipleri müdahale etti. İş makinesi yardımıyla yol açılarak ambulansın hastaya ulaşması sağlandı.
İkametinden alınan hasta, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayda vatandaşın ulaştırılmasında iş birliği ve hızlı müdahale etkili oldu.
