Sivas Hafik Beydili'de Gece Yarısı Kurtarma: İl Özel İdaresi ve Ambulans Seferber Oldu

Hafik Beydili köyünde gece 03.00'te rahatsızlanan vatandaş için İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri karla kaplı yolu açarak ambulansla müdahale etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:13
Sivas Hafik Beydili'de Gece Yarısı Kurtarma: İl Özel İdaresi ve Ambulans Seferber Oldu

Sivas Hafik Beydili'de Gece Yarısı Kurtarma

İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri karla kaplı yolda güç birliği yaptı

Hafik ilçesine bağlı Beydili köyünde yaşayan bir vatandaş, gece 03.00 sıralarında rahatsızlandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Karla kaplı yolda ilerleyemeyen sağlık ekiplerine, İl Özel İdaresi ile karla mücadele ekipleri müdahale etti. İş makinesi yardımıyla yol açılarak ambulansın hastaya ulaşması sağlandı.

İkametinden alınan hasta, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayda vatandaşın ulaştırılmasında iş birliği ve hızlı müdahale etkili oldu.

SİVAS’TA KÖYDE YAŞAYAN VE GECE SAATLERİNDE RAHATSIZLANAN BİR VATANDAŞ İÇİN İL ÖZEL İDARESİ VE...

SİVAS’TA KÖYDE YAŞAYAN VE GECE SAATLERİNDE RAHATSIZLANAN BİR VATANDAŞ İÇİN İL ÖZEL İDARESİ VE SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU.

SİVAS’TA KÖYDE YAŞAYAN VE GECE SAATLERİNDE RAHATSIZLANAN BİR VATANDAŞ İÇİN İL ÖZEL İDARESİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
2
Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında
3
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
4
Büyükçekmece'de Canlı Yayın Yapan Yayıncı Denize Atlayan Kadını Kurtardı
5
Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi
6
Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü
7
Aydın Özel Harekat'tan Şehit Necati Aygün'ün Kızına Doğum Günü Sürprizi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları