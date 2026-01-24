Kastamonu Çatalzeytin’de 1,5 Ton Kaçak Balığa El Konuldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, nakil belgesi olmayan ve yasal boyutun altında olan toplam 1,5 ton balığa el konuldu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:24
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde yasa dışı avlandığı belirlenen toplam 1,5 ton balığa el konuldu.

Denetim ve tespitler

Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çatalzeytin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptıkları yol kontrolü sırasında bir balık taşıma aracını durdurdu ve araçta inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde araç içerisinde bulunan kalkan, mezgit ve barbun balıkları incelendi. Yapılan ölçümlerde yaklaşık 285 kilogram mezgit, bin 185 kilogram barbun ve 19 kilogram kalkan balığının yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi.

Ayrıca, taşınması zorunlu olan nakil belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Yasal işlem

Yasal boyutun altında avlanan ve belgesi bulunmayan yaklaşık 1,5 ton balığa ekiplerce el konulurken, sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

