Sivas'ta Karla Kapanan Köyde Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesi Karakuyu köyünde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan 76 yaşındaki Muhit Doğan, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:33
Gürün'de ekipler seferber oldu

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karakuyu köyünde yaşayan 76 yaşındaki Muhit Doğan rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle yola ulaşamayınca durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, karla kaplı yolda greyder ile çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu ambulans köye ulaştırıldı ve Muhit Doğan, tedavi için Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, ekiplerin koordineli çalışmasıyla sonlandırıldı; köy yollarının açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

