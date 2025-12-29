Sivas'ta Tırın Yakıt Deposunda Yangın: Vatandaşlar Ellerleriyle Karla Müdahale Etti

Sivas'ta tır yangını: vatandaşlar elleriyle karla müdahale etti

Olay: Sivas’ta bir tırın yakıt deposunda başlayan yangın paniğe neden oldu.

Yerin ve müdahalenin detayları

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırdan alevler yükselmeye başladı. Tırın yakıt deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Tırı yol kenarına park ederek alevlere müdahale etmek isteyen şoföre, yoldan geçen vatandaşlar yardım etmek istedi. Alevlerin tırı tamamen kaplamasını engellemek amacıyla bazı vatandaşlar elleriyle kar atarak yangını söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların çabası, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİVAS’TA BİR TIRIN YAKIT DEPOSUNDA BAŞLAYAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ALEVLERE MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR, ELLERİYLE KAR ATARAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI.