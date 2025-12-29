DOLAR
Sivas'ta Tırın Yakıt Deposunda Yangın: Vatandaşlar Ellerleriyle Karla Müdahale Etti

Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran tüneli yakınlarında bir tırın yakıt deposunda yangın çıktı; vatandaşlar elleriyle kar atarak söndürmeye çalıştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:23
Sivas'ta Tırın Yakıt Deposunda Yangın: Vatandaşlar Ellerleriyle Karla Müdahale Etti

Sivas'ta tır yangını: vatandaşlar elleriyle karla müdahale etti

Olay: Sivas’ta bir tırın yakıt deposunda başlayan yangın paniğe neden oldu.

Yerin ve müdahalenin detayları

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırdan alevler yükselmeye başladı. Tırın yakıt deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Tırı yol kenarına park ederek alevlere müdahale etmek isteyen şoföre, yoldan geçen vatandaşlar yardım etmek istedi. Alevlerin tırı tamamen kaplamasını engellemek amacıyla bazı vatandaşlar elleriyle kar atarak yangını söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların çabası, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı.







Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

