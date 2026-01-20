Sivas'ta Yoğun Kar: Altınyayla-Kangal'da Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Sivas'ta yoğun kar ulaşımı aksattı, ekipler seferber oldu
Altınyayla-Kangal yolunda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Altınyayla ilçesinde özellikle ulaşımda aksamalara neden olan yağışın ardından, Altınyayla-Kangal yolu üzerinde mahsur kalan sürücüler bölgedeki karla mücadele ekipleri'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kara saplanan araçları iş makineleriyle çekerek bulundukları yerden çıkarıp sürücülere destek sağladı.
Ekiplerin müdahalesiyle zor durumda kalan araçların kurtarıldığı bildirildi.
