Sivas'ta Yoğun Kar: Altınyayla-Kangal'da Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:22
Sivas'ta yoğun kar ulaşımı aksattı, ekipler seferber oldu

Altınyayla-Kangal yolunda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Altınyayla ilçesinde özellikle ulaşımda aksamalara neden olan yağışın ardından, Altınyayla-Kangal yolu üzerinde mahsur kalan sürücüler bölgedeki karla mücadele ekipleri'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kara saplanan araçları iş makineleriyle çekerek bulundukları yerden çıkarıp sürücülere destek sağladı.

Ekiplerin müdahalesiyle zor durumda kalan araçların kurtarıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

