Sivas Zara Alıçlıseki'de hasta için 5 saatlik çalışma: Kapalı köy yolu açıldı

Karla kapalı yol ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Alıçlıseki köyünde yaşayan Gülüzar Karaman aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, karla kaplı yol nedeniyle ilerleyemeyince yardım çağrısı yapıldı.

İhbarı alan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve iş makineleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 5 saatlik çabanın ardından kapalı köy yolu açıldı ve ambulans araca ulaşabildi.

Ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Karaman, nakledilerek Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda görev alan ekiplerin koordineli çalışması dikkat çekti.

