Bozcaada'yı Sağanak Vurdu: Sokaklar Göle Döndü

Bozcaada'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları suyla kaplayarak yaşamı olumsuz etkiledi; Meteoroloji uyarısı sonrası yağış etkili oldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:34
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları suyla doldurdu. Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Uyarısı ve Etkileri

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Çanakkale il genelinde görülen sağanak, özellikle turizm merkezi Bozcaada'da günlük yaşamı felç etti; cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

ÇANAKKALE'NİN KUZEY EGE DENİZİ'NDEKİ BOZCAADA İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

