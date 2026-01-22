Bozcaada'yı Sağanak Vurdu: Sokaklar Göle Döndü
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları suyla doldurdu. Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Uyarısı ve Etkileri
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Çanakkale il genelinde görülen sağanak, özellikle turizm merkezi Bozcaada'da günlük yaşamı felç etti; cadde ve sokaklar adeta göle döndü.
