OMÜ'nün görev köpeği Pars Samsun Emniyeti'ne teslim edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimince yetiştirilen Belçika Malinois cinsi görev köpeği Pars, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Teslim töreni

26 aylık görev köpeği Pars, merkezde düzenlenen programda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a teslim edildi. Pars, branş eğitimleri kapsamında uyuşturucu, bomba ve benzeri alanlarda uzmanlaştırılacak; eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların güvenliği için görev yapacak.

Eğitim ve akreditasyon geçmişi

Prof. Dr. Fatma Aydın, merkezde 4 personel bulunduğunu ve arka planda hem öğrenciler hem akademisyenlerden oluşan 27 kişilik bir ekibin yer aldığını belirtti. Ekip, Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları için akredite olan ilk ekipler arasında bulunuyor ve çalışmalarının önemli bir bölümünü köpek eğitimleri oluşturuyor. Daha önce yetiştirilen Dost adlı köpek, İçişleri Bakanlığı sınavı sonucunda akredite olarak üniversiteler arasında akredite edilen tek köpek oldu.

Pars, 2023 doğumlu olup arama amaçlı eğitilmiş bir köpek. Prof. Dr. Fatma Aydın, Pars'ın gösterilen hedefleri bulabildiğini ve bomba ile narkotik maddeleri tespit edebildiğini ifade etti.

Emniyet müdürlüğünün değerlendirmesi

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, köpeklerin operasyonlarda birinci derecede yardımcı olduğunu vurguladı. Arıbaş, Pars'ın özellikle narkotik suçlarla mücadelede ekiplere önemli katkı sağlayacağını belirterek OMÜ rektörü ve ekibine teşekkür etti.

Eğitim kadrosu ve merkez faaliyetleri

OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi, gönüllülük esasına dayanarak faaliyet gösteriyor. Birim, geçen yıl Kentsel Arama Kurtarma eğitimlerini tamamlayarak AFAD tarafından akredite edildi ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde aktif görev aldı.

Köpeklerin eğitimleri alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülüyor; çalışmalar Doç. Dr. Yener Aksoy, Arama Kurtarma Ekip Lideri Uğur Güngör ile köpek eğitmenleri Gökhan Özel ve Yıldıray Ortahisar koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

