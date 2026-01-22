Sivas'ta Tır Dorsesinde 25 Kaçak Göçmen Yakalandı — Şoför E.A. Tutuklandı

Sivas'ta tır dorsesinde 25 kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında durdurdukları bir tırda 25 yabancı uyruklu kişinin saklandığını tespit etti.

Olayda gözaltına alınan tır şoförü E.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Şoförün, 22.01.2026 tarihinde Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığınca Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

"İlimize bağlı Suşehri ilçe merkezinde 21.01.2026 tarihinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 25 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesi içerisinde 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edilmiş, tır şoförü E. A. gözaltına alınmıştır. E. A. isimli şahıs 22.01.2026 günü Göçmen Kaçakçılığı suçundan Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmıştır. Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Düzensiz Göçmenlerin önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur"

SİVAS’TA BİR TIRIN DORSESİNDE GİZLENEN 25 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YAKALANDI. GÖZALTINA ALINAN TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI.