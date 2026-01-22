Iğdır'da Telefon Mağazasına Gece Hırsızlığı: 2 Şüpheli Çok Sayıda Telefon Çaldı

Iğdır'da telefon mağazasına gece hırsızlığı
İğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi üzerindeki bir telefon satış mağazasına giren 2 şüpheli, saat 02.30 sıralarında çok sayıda telefonu alıp olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah fark edildi, polis inceleme başlattı
Sabah saatlerinde iş yerini açan işletme sahibi telefonların yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, mağazaya ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Soruşturma sürüyor
Polis, hırsızların kimliklerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için çalışmaları sürdürüyor. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
