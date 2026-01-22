Iğdır'da Telefon Mağazasına Gece Hırsızlığı: 2 Şüpheli Çok Sayıda Telefon Çaldı

Iğdır'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki telefon mağazasına gece giren 2 şüpheli, çok sayıda telefonu çaldı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:00
Iğdır'da telefon mağazasına gece hırsızlığı

İğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi üzerindeki bir telefon satış mağazasına giren 2 şüpheli, saat 02.30 sıralarında çok sayıda telefonu alıp olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah fark edildi, polis inceleme başlattı

Sabah saatlerinde iş yerini açan işletme sahibi telefonların yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, mağazaya ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Soruşturma sürüyor

Polis, hırsızların kimliklerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için çalışmaları sürdürüyor. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

