Söke'de Büyükbaş Hırsızlığı ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Jandarma ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı, çok sayıda silah ve çalıntı buzağı ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Aydın'ın Söke ilçesinde bir operasyon düzenlendi ve 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre operasyon, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen M.B. (40)'nin ikametine baskın düzenlendi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 15 adet fişek, 29 adet dolu kurusıkı fişek ile çalıntı olduğu belirlenen 1 adet buzağı ele geçirildi.

Çalıntı büyükbaş hayvanın A.U. (60) isimli vatandaşa ait olduğu tespit edilerek, buzağı sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

