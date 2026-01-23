Söke'de Büyükbaş Hırsızlığı ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Söke'de jandarma operasyonunda M.B. (40) yakalandı; 3 tabanca, şarjörler, fişekler ve çalıntı bir buzağı ele geçirildi, hayvan sahibi A.U. (60)'ye teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:20
Söke'de Büyükbaş Hırsızlığı ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Söke'de Büyükbaş Hırsızlığı ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Jandarma ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı, çok sayıda silah ve çalıntı buzağı ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Aydın'ın Söke ilçesinde bir operasyon düzenlendi ve 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre operasyon, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen M.B. (40)'nin ikametine baskın düzenlendi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 15 adet fişek, 29 adet dolu kurusıkı fişek ile çalıntı olduğu belirlenen 1 adet buzağı ele geçirildi.

Çalıntı büyükbaş hayvanın A.U. (60) isimli vatandaşa ait olduğu tespit edilerek, buzağı sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONLARDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONLARDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONLARDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak karbonmonoksit zehirlenen 9 kişilik aileyi kurtardı
2
Osmaniye Düziçi'nde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
3
Antalya Serik'te Sağanak Felç Etti: Esnaf Su Baskınıyla Sabah Temizliğe Başladı
4
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü, Ağaçlar Sular Altında
5
Elazığ Kovancılar'da Kar Nedeniyle Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Özyayla'da Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
7
Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları