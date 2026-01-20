Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü

Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araçta Maddi Hasar

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, dört katlı bir binanın üçüncü katındaki balkonun çökmesi sonucu park halindeki iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Kavak Sokak'ta gerçekleşti. Balkonda meydana gelen çökme sonucu ön cephede park halinde bulunan 34 NHH 155 plakalı Opel ile 34 DOF 023 plakalı BMW zarar gördü.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı ve polis tarafından inceleme başlatıldı.

Mahalle Sakininden İfade

Mahalle sakini Enver Öztürk olayla ilgili, binanın eski olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu binanın eskiden beri yıkılacak pozisyonda olduğu belliydi. Bir sabah büyük bir sesle dışarı çıktık, baktık balkon araçların üzerine çökmüş. İlk başta otobüs bir yere vurdu sandım. Allah’tan o sırada çocuklar geçmiyordu, okullar da tatildi. Buna şükür etmek lazım. İki araç var, durumları ağır. Ekspertiz raporundan sonra netleşecek. Binanın yapısı zamanla su almış, çözülmüş ve balkon çökmüş."

Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

