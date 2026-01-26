Tarsus'ta Komşu Kurşunu: Baran Abdi Hayatını Kaybetti

Olayın Seyri

Mersin'in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta dün akşam meydana gelen olayda, iddiaya göre komşu H.K. bahçesine giren kişilerle tartıştıktan sonra silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, 2'nci kattaki balkonda bulunan Baran Abdi'nin (23) sol gözüne isabet etti.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi, olay yerinde yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

Olayla ilgili şüpheli komşu H.K. ve oğlu A.K. gözaltına alındı. Ailenin talebi doğrultusunda Baran Abdi'nin cenazesi Tarsus'ta defnedildi.

Baba Muhammet Abdi'nin Açıklamaları

Kürtçe konuşan baba Muhammet Abdi, olayla ilgili duygularını ve taleplerini şöyle dile getirdi: "Oğlumu Allah verdi, Allah aldı. Herkes oğlumdan razıydı. Komşular, dostlar da razıydı. Allah hakkını yerde bırakmazsın. Bir ses gelmiş, oğlum balkona çıkmış. Bir silah patladı, oğluma denk geldi."

Baba Abdi, siyasetle ilgileri olmadığını ve devlete güvendiklerini vurgulayarak, "Komşularımızla herhangi bir problemimiz yoktu. Komşularımız bizden razıydı. Siyasetten uzağız, oğlumun da siyasetle alakası yok. Dışarıda kavga oldu, balkona çıktı olay ne diye. Biri havaya silah sıkmış, oğluma gelmiş. Devlete güveniyorum, hakkımız kaybolmasın. Biz devletten razıyız. Allah, peygamber razı olsun. Biz 15 senedir bu bayrak altında yaşıyoruz. Bayrak başımızın üstündedir" dedi.

Mersin Valiliği'nden Defin Açıklaması

Mersin Valiliği, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "25.01.2026 tarihinde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden, Suriye uyruklu B. A.'nın (2002 Halep doğumlu) defin işlemleri, babasının talebi doğrultusunda Tarsus ilçesinde gerçekleştirilmiştir. B.A.'nın cenazesinin Şanlıurfa'ya götürülmesinin engellendiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir."

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

KOMŞUSU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BARAN ABDİ'NİN BABASI MUHAMMET ABDİ, DEVLETE GÜVENDİKLERİNİ, SİYASETLE İŞLERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ