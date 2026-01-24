Tarsus'ta Traktör Devrildi: Sürücü Veli Doğan Hayatını Kaybetti

Kaza Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bugün meydana gelen kazada, Kuşçular Mahallesi'nde Veli Doğan yönetimindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Doğan, devrilen traktörün altında kalarak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Veli Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

