Tarsus'ta Traktör Devrildi: Sürücü Veli Doğan Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesi Kuşçular Mahallesi'nde Veli Doğan yönetimindeki traktör devrildi; Doğan olay yerinde yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 20:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 20:07
Tarsus'ta Traktör Devrildi: Sürücü Veli Doğan Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Traktör Devrildi: Sürücü Veli Doğan Hayatını Kaybetti

Kaza Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bugün meydana gelen kazada, Kuşçular Mahallesi'nde Veli Doğan yönetimindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Doğan, devrilen traktörün altında kalarak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Veli Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

TARSUS’TA TRAKTÖR KAZASINDA SİRÜCÜ VELİ DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ

TARSUS’TA TRAKTÖR KAZASINDA SİRÜCÜ VELİ DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tabanca Bakımı Sırasında Ateş Aldı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
2
Kocaeli Başiskele'de Dalgıç Kıyafetli Erkek Cesedi Bulundu
3
Şavşat Dereiçi Köyü'nde Ahşap Ev Yangını: Ahmet Uzun'un Evi Kullanılamaz Hale Geldi
4
Başakşehir'de Park Halindeki Tır Freni Boşaldı: 5 Araca Çarptı, 2 Araç Kullanılamaz
5
Tarsus'ta Traktör Devrildi: Sürücü Veli Doğan Hayatını Kaybetti
6
Safranbolu'da Direksiyon Başında Fenalaşan Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep’te Eski Koca Asitli Saldırı: Kadın Yoğun Bakımda, Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları