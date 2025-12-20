Tavşanlı'da Zabıta'dan Kaldırım Denetimi: Duba ve Reklam Panoları Toplanıyor

Yayaların Güvenliği İçin Kapsamlı Müdahale

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları ve yaya yollarını işgal eden unsurlara yönelik kapsamlı bir denetim ve toplama çalışması başlattı.

Yapılan denetimlerde özellikle esnafların iş yerlerinin önüne koyduğu ve yaya geçişini kısıtlayan duba, zincir, seyyar reklam panoları (tabela) ve flamalar tek tek toplandı. Ekipler, izinsiz kullanılan bu materyallerin kaldırımlarda ciddi aksamalara yol açtığını belirtti.

Neden Müdahale Edildi?

Zabıta yetkilileri, bu tür eşyaların sadece görüntü kirliliğine neden olmakla kalmadığını; özellikle yaşlı, engelli ve bebek arabalı vatandaşların kaldırımları kullanmasını zorlaştırdığını vurguladı. Denetimin amacı, ilçe merkezinde yayaların güvenli ve rahat geçişini sağlamaktır.

Tavşanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz malzemelerin toplanmasına devam edeceklerini ve kaldırımların yaya ulaşımına açık tutulması için denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

