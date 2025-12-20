DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.782.205,05 -0,39%

Tekirdağ Çorlu’da plakası kapalı motosikletle yakalanan ehliyetsiz sürücüye 24 bin 653 TL ceza

Çorlu'da plakası kapalı motosiklet sürücüsü bekçilerce durduruldu; ehliyetsizlik, plaka kapatma ve gürültü nedeniyle sürücüye 24.653 TL, motosiklet sahibine 18.677 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:16
Tekirdağ Çorlu’da plakası kapalı motosikletle yakalanan ehliyetsiz sürücüye 24 bin 653 TL ceza

Tekirdağ Çorlu’da plakası kapalı motosikletle yakalanan ehliyetsiz sürücüye 24 bin 653 TL ceza

Bekçi müdahalesi ve trafik kontrolü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı, yaya devriye görevi yapan bekçiler tarafından durdurulan plakası kapalı motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde, Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı bekçi ekiplerinin egzozdan gürültü çıkaran bir motosikletliyi durdurmasıyla başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden trafik ekipleri, motosiklet ve sürücü üzerinde inceleme yaptı.

Kesilen cezalar

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, sürücü C.T.'ye; ehliyetsizlikten, plakası kapalı motosikletle gezmekten ve gürültü çıkaran egzoz nedeniyle toplam 24 bin 653 lira para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet sahibine de 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekipleri, cezaların uygulanmasının ardından sürücü ve araç sahiplerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

ÇORLU'DA YAYA DEVRİYE GÖREVLİLERİNİN DURDURDUĞU PLAKASI KAPALI VAZİYETTEKİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ...

ÇORLU'DA YAYA DEVRİYE GÖREVLİLERİNİN DURDURDUĞU PLAKASI KAPALI VAZİYETTEKİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

ÇORLU'DA YAYA DEVRİYE GÖREVLİLERİNİN DURDURDUĞU PLAKASI KAPALI VAZİYETTEKİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol'da İş Yeri Alevlere Teslim Oldu
2
İzmir'de Asayiş Uygulaması: 112 Kişi Yakalandı
3
Kocaeli'de Camiye Giren Pitbull Cemaati Tedirgin Etti
4
Tavşanlı'da Zabıta'dan Kaldırım Denetimi: Duba ve Reklam Panoları Toplanıyor
5
Esenyurt'ta Dehşet: Alkollü Kadın Yaşlı Adama Defalarca Tekme Attı
6
Hatay'da TOKİ Vaadiyle Dolandırıcılık: E.Ö. Tutuklandı
7
Bursa'da Kırmızı Işık İhlali: 2 Kadın Yaralandı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül