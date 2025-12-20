Tekirdağ Çorlu’da plakası kapalı motosikletle yakalanan ehliyetsiz sürücüye 24 bin 653 TL ceza

Bekçi müdahalesi ve trafik kontrolü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı, yaya devriye görevi yapan bekçiler tarafından durdurulan plakası kapalı motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde, Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı bekçi ekiplerinin egzozdan gürültü çıkaran bir motosikletliyi durdurmasıyla başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden trafik ekipleri, motosiklet ve sürücü üzerinde inceleme yaptı.

Kesilen cezalar

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, sürücü C.T.'ye; ehliyetsizlikten, plakası kapalı motosikletle gezmekten ve gürültü çıkaran egzoz nedeniyle toplam 24 bin 653 lira para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet sahibine de 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekipleri, cezaların uygulanmasının ardından sürücü ve araç sahiplerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

