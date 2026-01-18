Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü — Araç Kamerası Kaydetti

Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü
Kaza anı araç kamerasına yansıdı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, virajı dönen bir otomobilin aniden kayarak savrulduğu ve karşı yönden gelen bir araçla burun buruna geldiği anlar araç kamerasına yansıdı. Olay, Çorlu - Ergene yolu üzeri Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkiinde sabah erken saatlerde meydana geldi.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, virajı geçerken zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolünü yitirip savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille çarpışma kıl payı atlatıldı.
Kıl payı atlatılan anlara ilişkin konuşan sürücü, yolun kaygan olduğuna dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
Çırak Bayırı'nda sık sık kazaların meydana geldiğine dikkat çekilirken, bölge halkı ve yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.
