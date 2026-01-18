Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü — Araç Kamerası Kaydetti

Çorlu'da virajda kayan otomobilin karşı şeritten gelen araçla çarpışması kıl payı önlendi; anlar araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:51
Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü — Araç Kamerası Kaydetti

Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, virajı dönen bir otomobilin aniden kayarak savrulduğu ve karşı yönden gelen bir araçla burun buruna geldiği anlar araç kamerasına yansıdı. Olay, Çorlu - Ergene yolu üzeri Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkiinde sabah erken saatlerde meydana geldi.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, virajı geçerken zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolünü yitirip savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille çarpışma kıl payı atlatıldı.

Kıl payı atlatılan anlara ilişkin konuşan sürücü, yolun kaygan olduğuna dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Çırak Bayırı'nda sık sık kazaların meydana geldiğine dikkat çekilirken, bölge halkı ve yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

ÇORLU'DA KAZANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

ÇORLU'DA KAZANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

ÇORLU'DA KAZANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Yalvaç’ta Hurda İşletmesi Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü — Araç Kamerası Kaydetti
3
Antalya'da Helin Kutlay başından vurularak hayatını kaybetti — eşi gözaltında
4
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti
5
İstanbul Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon 760 Bin Hap Ele Geçirildi
6
Ünye'de oto bakım servisinde ölen 2 genç defnedildi
7
Batman'da Trafik Kazası: Yaya Metrelerce Havaya Fırladı, 1 Ölü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları