Antalya'da Bisikletliye Hakaret: Şüpheli K.A. Gözaltına Alındı

Antalya Kaleiçi'nde bisiklet sürücüsünü durdurup hakaret eden şüpheli, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanıp gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:29
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde, bisikletli bir gencin önünü kesip hakaret ettiği görüntülerin paylaşılmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

Olayın ayrıntıları

Görüntülerde, 14 Ocak akşamı Kaleiçi, Hıdırlık Sokak-Hesapçı Sokak kesişiminde bisiklet süren genç, maskeli bir kişi tarafından tehdit edilip hakarete uğruyor. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede olayın, yaşı küçük Y.T.K. ile K.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gözaltı ve soruşturma

Şüpheli K.A., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

