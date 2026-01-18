Antalya'da Bisikletliye Hakaret: Şüpheli K.A. Gözaltına Alındı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde, bisikletli bir gencin önünü kesip hakaret ettiği görüntülerin paylaşılmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.
Olayın ayrıntıları
Görüntülerde, 14 Ocak akşamı Kaleiçi, Hıdırlık Sokak-Hesapçı Sokak kesişiminde bisiklet süren genç, maskeli bir kişi tarafından tehdit edilip hakarete uğruyor. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
Yapılan incelemede olayın, yaşı küçük Y.T.K. ile K.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Gözaltı ve soruşturma
Şüpheli K.A., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ŞÜPHELİ K.A., İKAMETİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI