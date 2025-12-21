Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 500 Polis Görevde

Emniyet birimleri stant açtı, projeler tanıtıldı

Tekirdağ'da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivalinde güvenlik ve bilgilendirme amaçlı kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri festival alanında stant açarak vatandaşlara bilgi verdi.

Ekipler, KADES, NARVAS, BÖF ve En İyi Narkotik Polisi: Anne projeleri hakkında broşür dağıttı. Ayrıca çocuklara balon dağıtımı yapılarak, vatandaşlarda suçla mücadele konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı de festival alanını ziyaret ederek emniyet stantlarını gezdi, yürütülen çalışmalar hakkında görevli personelden bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Festivalin üçüncü gününde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 500 polis görev yaptı.

Tekirdağ'da festival alanında 500 polis görev aldı