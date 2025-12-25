Tekirdağ’da Metruk Binalara Sıkı Takip: Çorlu ve Süleymanpaşa’da Müdahale

Tekirdağ’da metruk binalara sıkı takip

Çorlu Hıdırağa (Kore) ve Süleymanpaşa Aydoğdu’da kapsamlı müdahaleler

Tekirdağ genelinde suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi ile Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi’nde metruk ve terk edilmiş binalarda kontrol ve müdahaleler devam ediyor.

Özellikle yasaklı madde arzının önlenmesine yönelik sürdürülen uygulamalarda, kozmopolit mahallelerde suç unsuru oluşturabilecek alanlar titizlikle mercek altına alındı. Uygulamalara güvenlik birimleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilerek, hem kamu düzeninin sağlanması hem de vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Saha tespitleri doğrultusunda; Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi Sarmaşık Sokak ile Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi Çiçek Sokak’ta gerekli müdahaleler yapıldı. Bu alanlarda temizlik, güvenlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi; muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi sağlanıyor.

Yetkililer, yapılan çalışmaların yalnızca mevcut sorunları ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda suçun önlenmesine yönelik kalıcı ve önleyici bir yaklaşım benimsendiğini vurguladı. Paydaş kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen müdahalelerin kent genelinde sürdürülebilir huzur ve sağlıklı yaşam alanları oluşturuluncaya kadar kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Belediyelerin de destek verdiği çalışmalarda; boş binaların girişlerinin kapatılması ve gece aydınlatmalarındaki eksikliklerin giderilmesi gibi düzenlemeler hayata geçirildi. Bu önlemlerle toplumsal güvenliğin artırılması ve çevre ile insan sağlığını tehdit eden risklerin azaltılması hedefleniyor.

