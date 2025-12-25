DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.313,71 0,03%

Tekirdağ’da Metruk Binalara Sıkı Takip: Çorlu ve Süleymanpaşa’da Müdahale

Tekirdağ’da Çorlu ve Süleymanpaşa’daki metruk binalarda temizlik, güvenlik ve düzenleme çalışmalarıyla suç önleme faaliyetleri kararlılıkla sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:04
Tekirdağ’da Metruk Binalara Sıkı Takip: Çorlu ve Süleymanpaşa’da Müdahale

Tekirdağ’da metruk binalara sıkı takip

Çorlu Hıdırağa (Kore) ve Süleymanpaşa Aydoğdu’da kapsamlı müdahaleler

Tekirdağ genelinde suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi ile Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi’nde metruk ve terk edilmiş binalarda kontrol ve müdahaleler devam ediyor.

Özellikle yasaklı madde arzının önlenmesine yönelik sürdürülen uygulamalarda, kozmopolit mahallelerde suç unsuru oluşturabilecek alanlar titizlikle mercek altına alındı. Uygulamalara güvenlik birimleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilerek, hem kamu düzeninin sağlanması hem de vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Saha tespitleri doğrultusunda; Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi Sarmaşık Sokak ile Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi Çiçek Sokak’ta gerekli müdahaleler yapıldı. Bu alanlarda temizlik, güvenlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi; muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi sağlanıyor.

Yetkililer, yapılan çalışmaların yalnızca mevcut sorunları ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda suçun önlenmesine yönelik kalıcı ve önleyici bir yaklaşım benimsendiğini vurguladı. Paydaş kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen müdahalelerin kent genelinde sürdürülebilir huzur ve sağlıklı yaşam alanları oluşturuluncaya kadar kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Belediyelerin de destek verdiği çalışmalarda; boş binaların girişlerinin kapatılması ve gece aydınlatmalarındaki eksikliklerin giderilmesi gibi düzenlemeler hayata geçirildi. Bu önlemlerle toplumsal güvenliğin artırılması ve çevre ile insan sağlığını tehdit eden risklerin azaltılması hedefleniyor.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN METRUK ALANLARA YÖNELİK KAPSAMLI MÜDAHALE

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN METRUK ALANLARA YÖNELİK KAPSAMLI MÜDAHALE

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN METRUK ALANLARA YÖNELİK KAPSAMLI MÜDAHALE

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Araçtan Ateş: 1 Yaralı, Zanlı Y.C. Tutuklandı
2
Kerem Gülkoparan'ın kasiyere tehdit görüntüleri sosyal medyada tepki çekti
3
Kırşehir'de Köpekten Kaçarken Otomobil Takla Attı
4
Tokat'ta Evde 13 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
5
İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da Tonlarca Sahte Alkol Ele Geçirildi
6
Ege Ekspresi Tavşanlı’da Yayaya Çarptı: 79 Yaşındaki Halil Çelik Hayatını Kaybetti
7
Orhangazi'de Ters Yönden Gelen Kamyonet Otomobile Çarptı — Sürücü Yaralandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması