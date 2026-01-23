Tekirdağ'da sokak ortasında silah sandılar: Oyuncak tabanca çıktı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da sokak ortasında silah gösteren çocukların elindeki tabancalar boncuk atar plastik oyuncak çıktı; çocuklar ailelerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:55
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı, Çocuk Şube ekipleri inceleme başlattı

22 Ocak günü Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği anların görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasında iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi. Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

