Tekirdağ'da sokak ortasında silah sandılar: Oyuncak tabanca çıktı

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı, Çocuk Şube ekipleri inceleme başlattı

22 Ocak günü Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği anların görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasında iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi. Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

