Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Marmaraereğlisi'nde 737 Adet Kubar Esrar Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma'nın Marmaraereğlisi operasyonunda 737 adet kubar esrar, kenevir kökleri, ruhsatsız silah ve 6.930 TL ele geçirildi; Y.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:36
Jandarma ekipleri satışa hazır esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Marmaraereğlisi ilçesinde takibe alınan Y.K. isimli şüphelinin ikametinde ve kullandığı araçta arama yapıldı.

Arama neticesinde, toplam 1 kilo 868 gram 9 satışa hazır fişeklenmiş halde olmak üzere 737 adet kubar esrar, 10 adet hasat edilmiş kenevir kökü, 2 gram 89 kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 930 TL ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonun ardından şüpheli Y.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığının devam ettiğini vurguladı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

