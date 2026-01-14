Tekirdağ'da Yangınlı Cinayette Yeni Tutuklama — Tutuklu Sayısı 2

Tekirdağ'da yangın sonrası cinayette yeni tutuklama

Soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, Binnaz Eriş’in bıçaklanarak öldürülmüş olduğu belirlendi.

Olay yerindeki ilk değerlendirmelerde, cinayeti gizlemek amacıyla yangın çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan İ.Ç. ile eşi C.Ç. hakkında işlem yapıldı. Mahkeme, İ.Ç.’yi tutuklarken, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlerleyen çalışmalarda, İ.Ç.’nin sevgilisi olduğu ileri sürülen Ö.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi daha yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emniyet kaynakları, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirirken; şu ana kadar açıklanan rakamlara göre toplam tutuklu sayısı 2, adli kontrolle serbest kalanların sayısı ise 5 olarak kaydedildi.

