Tekirdağ Kapaklı'da Kumar Operasyonu: 7 Kişiye 81 Bin 228 TL Ceza

Kapaklı'da bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda 7 kişiye toplam 81 bin 228 TL ceza uygulandı; işyeri sahibi F.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:05
Operasyon ve ele geçirilenler

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Manolya Sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, işyeri sahibi F.K. ve 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Operasyon sırasında masada toplam 20 bin lira ve 52 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

İşlem ve soruşturma

Kumar oynayan 7 şahsa toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi F.K. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları