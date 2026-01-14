Tekirdağ Kapaklı'da Kumar Operasyonu: 7 Kişiye 81 Bin 228 TL Ceza

Operasyon ve ele geçirilenler

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Manolya Sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, işyeri sahibi F.K. ve 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Operasyon sırasında masada toplam 20 bin lira ve 52 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

İşlem ve soruşturma

Kumar oynayan 7 şahsa toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi F.K. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

KUMAR OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER