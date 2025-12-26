Tekirdağ Muratlı'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç su kanalına devrildi
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ yönünden Muratlı istikametine seyreden M.K. idaresindeki 42 AEP 888 plakalı otomobil, ilçeye yaklaşık 1 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.
Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü M.K. ile yanındaki eşi G.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI.