Tekirdağ Muratlı'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobilde sürücü M.K. ve eşi G.K. yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:26
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç su kanalına devrildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ yönünden Muratlı istikametine seyreden M.K. idaresindeki 42 AEP 888 plakalı otomobil, ilçeye yaklaşık 1 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü M.K. ile yanındaki eşi G.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

