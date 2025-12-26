Tekirdağ Muratlı'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobilde sürücü M.K. ve eşi G.K. yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.