Tirilye-Mudanya’da Kaygan Yolda Kaza: Özge Sitesi Önünde Araç Şarampole Uçtu

Tirilye-Mudanya yolu Özge Sitesi önündeki kaygan virajda iki otomobil çarpıştı; bir araç şarampole uçtu, 1 kişi yaralandı, yol kısa süreli kapandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:04
Yağış sonrası kayganlaşan virajda sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybetti

Tirilye-Mudanya yolu üzerindeki Özge Sitesi önündeki keskin virajda, yağışın ardından kayganlaşan yolda iki otomobil karşılıklı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri metrelerce sürüklenerek şarampole uçtu.

Olay, merkez Mudanya ilçesi Tirilye yolu üzerinde meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Güvenlik gerekçesiyle yol, kaza sonrası geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Maddi hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma, çarpışmanın nedenlerini ve olay anındaki koşulları aydınlatmaya yönelik sürüyor.

Yetkililer, özellikle yağış sonrası virajlı yollarda hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

