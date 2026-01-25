Tofaş tıra saplandı: Karabük'te 1'i ağır 2 yaralı

Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı Tofaş, park halindeki tıra saplandı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı; Yağmur P.'nin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 02:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 02:45
Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta meydana geldi. Aytuğ S. (22) idaresindeki 06 BA 0665 plakalı Tofaş marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yol kenarında park halinde bulunan 78 ABP 662 plakalı tıra bağlı 37 ADA 761 plakalı dorseye ok gibi saplandı.

Demir yığınına dönen otomobildeki yaralılar; sürücü Aytuğ S. ile yolcu olarak bulunan Yağmur P. (21) olarak belirlendi. Yaralılardan Yağmur P.'nin durumu ağır olup hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil içinden olay yeri inceleme ekiplerinin alkol şişelerini delil torbasına koyması dikkat çekti. Demir yığınına dönen araç, çekici yardımıyla tırın dorsesinin altından çıkartılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

