Tokat Erbaa’da arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş silahla vurularak yaşamını yitirdi; zanlı İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:36
Olayın ayrıntıları

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda, silahla vurularak ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe merkezinde meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine dışarı çıkan yakınlar 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş'ı evin önünde kanlar içinde buldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Orhan Kocataş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından ikametinde yakalanan şüpheli İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yöneltilen sorulara cevap vermedi.

İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

